Il Chelsea può mettere alla porta Maurizio Sarri. Il ritorno in Champions grazie al terzo posto in classifica, la finale di Coppa di Lega persa ai rigori col Manchester City e la finale di Europa League ancora da giocare contro l'Arsenal possono non bastare all'allenatore italiano per la conferma in vista della prossima stagione. Nonostante un contratto fino a giugno 2021, il patron Roman Abramovich sta pensando di esonerarlo anche perché il tecnico ha i tifosi contro.



In tal caso, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Sarri sarebbe pronto a tornare in Serie A. Dove lo cercano la Roma (stimatissimo da Franco Baldini) e il Milan per il dopo Gattuso. Gli altri nomi in alternativa per i rossoneri sono quelli di Di Francesco (ex Roma), Giampaolo (Sampdoria) e Simone Inzaghi (Lazio). Impegnato questa sera nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini, un'altra pista per la panchina della Roma.