Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha parlato a Sky prima della gara contro la Lazio:



"Si riparte in campionato, una competizione che non ci interessa con Rotterdam. Noi in campionato veniamo da 2 vittorie di fila. Partiamo con fiducia, con il Feyenoord si può sempre perdere, ma eravamo delusi. La Lazio deve puntare ad avere la mentalità delle ultime partite. Ora bisogna pensare solo alla Serie A. Giocare contro la Fiorentina non è mai semplice, è una squadra complicatissima da affrontare. Stiamo aspettando Immobile"