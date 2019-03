Ranieri è furioso per la sconfitta con la Spal. Le critiche dell'allenatore sono rivolte a 5 calciatori in particolare: i centrocampisti Cristante e Nzonzi, gli olandesi Karsdorp e Kluivert oltre all'attaccante Schick. La squadra è nervosa e, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sabato nello spogliatoio ci sarebbe stata un'accesa discussione tra un paio di giocatori durante l'intervallo.



Senza la qualificazione alla prossima Champions League, il club giallorosso dovrebbe recuperare circa 60 milioni di euro dal mercato in uscita. Gli indiziati a essere sacrificati sull'altare del bilancio sono sei: Manolas (che ha una clausola rescissoria da 36 milioni, Pellegrini (anche lui clausola rescissoria da 30 milioni), Under (su di lui ci sono tanti club europei, Arsenal e Bayern in testa), Florenzi (sarebbe una plusvalenza pura, essendo un prodotto del settore giovanile), Dzeko e ovviamente Zaniolo, il pezzo pregiato dell’argenteria giallorossa. Ma proprio Zaniolo e Pellegrini (con Cristante) sono i giocatori su cui la Roma vuole costruire il proprio futuro, quindi a Trigoria cercheranno strade alternative per far quadrare i conti.



Per la panchina, in alternativa a Sarri (Chelsea), ci sono le opzioni Gasperini (Atalanta) e Giampaolo (Sampdoria). Per il ruolo di direttore sportivo si fa il nome di Petrachi (Torino), più probabile rispetto a un ritorno di Sabatini dalla Samp.