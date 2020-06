Nella sfida finale per la Coppa Italia “Repetita non Juventus”, nel senso che l’ultima volta gli è andata male. Non parliamo della Coppa del 2012 quando a spuntarla furono gli azzurri di Mazzarri proprio contro i bianconeri, bensì dell’ultima partita, nel girone di ritorno, fra le due squadre. Finì 2 a 1 per i partenopei, ma il risultato fu bugiardo.Non solo il Napoli meritava di vincere con uno scarto maggiore, soprattutto impartì alla Juve una vera e propria lezione di gioco.Il goal di Ronaldo, abbastanza casuale, arrivò a tempo quasi scaduto.