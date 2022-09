Un anno per amarsi. Tanto è bastato a Maurizio Sarri e Luca Gotti per capire che parlavano la stessa lingua:. In quello staff c’erano anche Zola e Cudicini, ma il rapporto tra loro due andava oltre. Il bianco e il nero, diavolo e acqua santa, destra e sinistra. Eppure erano inseparabili. Bastava un buon bicchiere di vino et voilà, potevano andare avanti a parlare per ore.- Domenica saranno uno contro l’altro in Lazio-Spezia: ore 12.30, derby del cuore per due allenatori che vivono di istinti e passioni. Uomini ‘di strada’, attenti al dettaglio e con una lunga gavetta come biglietto da visita.e prima di lavorare con Sarri è arrivato fino in Serie B e poi è stato per otto anni vice di Donadoni.- Una vita dietro i riflettori, a lasciare le copertine agli altri rimanendo in disparte: “”. Da un po' di tempo le luci sono anche per lui, che fino a qualche anno fa non aveva nessuna intenzione di fare l’allenatore.: “Gli avevo detto che in Italia sarebbe stato lui il mio vice”. Così Gotti ha iniziato una carriera tutta sua tra Udinese e Spezia. Lazio-Spezia sarà la quinta sfida tra Sarri e Gotti, con l’allenatore biancoceleste in vantaggio per 2-1; l’ultima volta è finita 4-4. Domenica saranno di nuovo uno di fronte l’altro, ricordando la stagione al Chelsea e le canzoni di De André.