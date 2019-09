Unancerottata e senza gioco torna all'assalto del suo sogno, la. La rincorsa al traguardo inseguito da ormai 23 anni riparte dal Wanda Metropolitano di Madrid, avversario l'Atletico di Simeone. Non sarà un impegno facile quello di mercoledì sera, per una squadra che da luglio ad oggi, con l'eccezione del primo tempo contro il Napoli, ha mostrato carenze sotto tutti i punti di vista, individuali e collettivi.sulla panchina bianconera e chiamato a sostituire Max Allegri con un obiettivo preciso: giocare meglio e vincere là dove il predecessore non ci è riuscito, ovvero in Europa. Le premesse non sono fra le migliori: