Il futuro di Juan Cuadrado sembra ormai deciso. L'esterno d'attacco colombiano ha convinto Maurizio Sarri in queste prime settimane di preparazione estiva, anche grazie alla propria versatilità. La cessione di Luca Pellegrini, infatti, costringe i bianconeri a trovare una nuova soluzione sulle fasce, da aggiungere ad Alex Sandro, Danilo e Mattia De Sciglio. Sarà proprio Cuadrado a venir arretrato sulla linea dei difensori, con una soluzione tattica già a più riprese testata con successo da Massimiliano Allegri.



RINNOVO E MERCATO - Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rinnovo di contratto, visto che il colombiano è in scadenza il 30 giugno del 2020, è a un passo: tutto deciso per un accordo allungato fino al 2021 a 4 milioni di euro netti a stagione. Difficile, dunque, che le sirene di mercato tornino a risuonare a Torino per Cuadrado. In tal caso, servirà un'offerta superiore ai 20 milioni di euro per convincere la Juventus alla cessione e a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino.