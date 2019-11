Intervistato da Mediaset l'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri ha commentato la vittoria ottenuta sull'Atletico Madrid per 1-0 che manda i bianconeri agli ottavi di finale da testa di serie.



LA GARA - "Il primo tempo l'abbiamo disputato su altissimi livelli, nella ripresa abbiamo sprecato tanti palloni in uscita perdendo continuità. Nel finale c'è stato un calo dovuto al dispendio della partita di Bergamo" .



DYBALA - "Dybala è uscito perché la squadra aveva perso baricentro, e pensavo che Higuain potesse aiutarci a fare qualche ripartenza, anche se Dybala è bravo a tenere palla".



RONALDO - "Cristiano l'ho lasciato dentro perché speravo potesse trovare il gol che lo sbloccasse. Non ci ho ancora parlato, ma nel finale ha cercato di aiutare anche in fase difensiva, quindi penso che fisicamente sia in crescita. Ha passato un periodo in cui ha fatto fatica ad allenarsi, aveva perso un po' di condizione. In settimana ha fatto un programma personalizzato, penso stia crescendo come condizione fisica, poi domani vedremo se il ginocchio è a posto o meno. Ronaldo ha riposato in tre partite su tredici, anche lui ha fatto parte dell'alternanza. In questo momento deve ritrovare il gol ed è giusto dargli fiducia".



UOMINI MERCATO - "Higuain e Dybala sono due giocatori indiscutibili. L'ipotesi di addio in estate era valida perché era un'esigenza della società. Ovvio che giocatori più richiesti erano quelli più forti. Non era una motivazione tecnica, stiamo parlando di due giocatori di altissimo livello".



Poi a Sky Sport



DISPENDIO - "Abbiamo fatto una partita di grande dispendio, come quando succede di solito in Champions se gli avversari sono di questo livello. Nel finale abbiamo avuto un calo dovuto al fatto che nell'ultima gara in campionato abbiamo speso molto. Ma va bene così"



ANCORA RONALDO - "Ronaldo? Non so del dolore al ginocchio perché ancora non ci ho parlato, ma fisicamente l'ho visto bene: nel finale, con la squadra in difficoltà, ci ha dato una mano in fase difensiva anche in zone basse del campo".