Dopo un solo anno e la conquista dello scudetto l’avventura di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus è terminata. La decisione della società bianconera è arrivata il giorno dopo l’eliminazione dagli ottavi di Champions League, dopo la vittoria casalinga 2-1 con il Lione che ha condannato Cristiano Ronaldo e compagni per via dei gol in trasferta (in Francia era finita 1-0 per i padroni di casa). Se da una parte la Juventus ha già trovato il sostituto in Andrea Pirlo, alla sua prima volta assoluta su una panchina, dall’altra l’ex allenatore del Napoli è a caccia di una nuova squadra. E quale sarà il futuro di Sarri? Alla domanda cercano di rispondere i trader che stilano una classifica sulla sua prossima avventura. In cima alla lista c’è la Roma offerta a 3,50. Le ultime indiscrezioni infatti riportano come il tecnico toscano avrebbe già dato la sua disponibilità ai giallorossi. L’unico ostacolo sarebbe rappresentanto da Paulo Fonseca, attuale allenatore della Roma, che potrebbe strappare la riconferma nonostante gli obiettivi mancati. La prima panchina alternativa per Sarri è il Napoli. Il ritorno sarebbe qualcosa di davvero clamoroso per la piazza napoletana ma per i bookmaker c’è una speranza. Speranza che, come riporta Agipronews, paga 15 volte la posta. Magari potrebbe essere il coniglio dal cilindro del presidente Aurelio De Laurentiis fra qualche tempo. Stessa quota, però, per Fiorentina e Sampdoria. Per la prima è una strada in salita considerata la conferma di Beppe Iachini per la prossima stagione. La seconda invece può essere piu’ facile se Claudio Ranieri dovesse prendere un’altra strada dopo l’obiettivo salvezza raggiunto. Molto piu’ alte le quote che portano Sarri in Inghilterra: un altro ritorno ma al Chelsea è offerto a 25,00, come per l’approdo all’Arsenal. Tra le altre destinazioni "impossibili" ci sono Milan, Inter, Atletico Madrid e Tottenham a 33,00, Psg a 50,00 e Barcellona, Bayern Monaco, Real Madrid ed Empoli quotatate a 75,00. I betting analyst però ritengono probabile un anno sabbatico per il tecnico toscano, come accaduto a Massimiliano Allegri. L’eventuale stop di una stagione è fissata in lavagna a 2,00.