Quarta vittoria consecutiva, 21 gol fatti e solo 5 subiti, terzo posto in classifica., anche se il suo 'Comandante' getta acqua sul fuoco: "La classifica? Abbiamo fatto 3 km, ne mancano 39. Siamo dei maratoneti". Dopo poco più di un anno dal suo arrivo a Formello,al reparto che l'anno scorso era più in difficoltà, la difesa (58 le reti subite in Serie A nel 2021-22). Sarri ci è riuscito con il lavoro sul campo e alla lavagna, e senza l'aiuto di fenomeni, considerando che il mercato gli ha portato in dote Romagnoli, ottimo difensore e cuore biancoceleste, ma non un fenomeno, e Provedel, buon portiere in arrivo dallo Spezia.della squadra, Milinkovic Savic, Immobile e Luis Alberto (sapientemente centellinato fra panchina e maglia da titolare), e, fra i quali in questa fase spiccano Zaccagni, Lazzari e Vecino. E' come se in questa stagione Sarri fosse finalmenteIeri, dopo il 4-0 ottenuto a Firenze, il 63enne allenatore toscano ha parlato di sé in questi termini: ""., che contribuirono al suo esonero a favore del più malleabile Andrea Pirlo, poi fatto fuori a sua volta (ma questa è un'altra storia).A distanza di due anni,e sta dimostrando (come a Empoli e a Napoli) che. Cosa che a Torino ancora non vediamo. E Allegri ha avuto lo stesso tempo a disposizione di Sarri, oltre che una rosa migliore.