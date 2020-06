Entrerà in campo, con la Coppa Italia su un piedistallo, ferma, in attesa, 90 minuti più eventuali rigori.. Incrocerà gli occhi di, quello sguardo che poco più di due anni fa lo aveva trasportato in un altro mondo, dopo la capocciata da 3 punti che aveva ammutolito lo Stadium.: all’aeroporto di Capodichino, da mezzanotte, migliaia di tifosi erano in attesa, gioivano. Scruterà Mertens: ‘Ciro’, la sua piccola creatura, che da centravanti ha scritto la storia. Nel suo sguardo rivedrà la delusione di Firenze,e poi. Oggi Sarri guida i movimenti di Bonucci, si appoggia alla leadership di Buffon, tesse la tela per Ronaldo e Dybala.. Non potrà chiedere il caffè caldo, durante la rifinitura, a Tommaso, né potrà sorridere ai vecchi amici.: "", ha detto ieri presentando la partita. Non c’è più spazio, dunque, per parole come quelle pronunciate a fine gennaio, dopo aver perso 2-1 al San Paolo: “Sconfitta? Sono contento per quei ragazzi a cui sono e rimarrò legato per sempre. Se proprio bisogna perdere, meglio farlo contro il Napoli”. Vincere, per la prima volta contro la sua ex squadra (ad agosto c’era Martusciello in panchina).Poteva arrivarci l’Inter, in finale. Sabato scorso la squadra di Conte ha dominato, sfiorando ripetutamente il gol qualificazione.Qualcuno festeggerà, come la Juve a San Siro, il 28 aprile 2018. Qualcun altro no, come il Napoli a Firenze, il 29 aprile 2018.@andreasereni90