Sarri: "Il Milan? Non sono stato tentato da nessuna offerta"

L'ultima esperienza diè stata quella sulla panchina della Lazio, terminata a marzo 2024 con le dimissioni dell'allenatore. Intervistato dal Corriere della Sera, il tecnico toscano torna su quel periodo: "Difficile a causa di problemi personali - ha spiegato - qualcuno si è risolto, altri ancora no.. In questo periodo ho ricevuto più di una proposta e da diversi continenti, per esempio dall'Arabia è arrivata un'offerta ricchissima; nessuna di queste chiamate, però, mi ha fatto scattare il clic interiore per rimettermi in gioco".

- Sarri è ancora a caccia della chiamata giusta, quella che lo convinca a tornare in corsa: "Per farmi tornare l'entusiasmo serve un grande progetto. Negli ultimi dieci anni ho lavorato in squadre importanti, adesso spero di ricevere la proposta giusta per far riaccendere quella scintilla. Altrimenti starò ancora fermo". Quando gli chiedono se è vero che ha rifiutato un contratto di sei mesi proposto dal Milan prima di prendere Conceiçao l'allenatore dribbla la domanda: "La Serie A è casa mia, il campionato più adatto alle mie caratteristiche e quello nel quale mi sentirei più a mio agio. Poi mi piace anche la Premier League, lì si respira un clima unico".