Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa:



“Abbiamo fatto una partita sofferta per duemila motivi. Mancata brillantezza dal punto di vista fisico, e i cambi obbligati in una partita giocata a queste temperature, sono stati un forte handicap per noi. Avrei ritenuto ingiusto vincere questa partita, non lo meritavamo. C’è stata una situazione contingente, ma siamo riusciti ad uscire con un punto.

Condizione fisica? La Fiorentina ci ha fatto grande pressing, a 34 gradi, con un terreno molto scorrevole, ci sono state tante condizioni che ci hanno reso difficile la partita, l’uscita alta della Fiorentina prima di tutto.

Atletico Madrid? In questa fase della stagione i cambi sono repentini e molti, vedremo chi riusciremo a recuperare. Sicuramente una competizione così importante ci potrà rinvigorire.

Maglia bianco-arancione? Il rispetto della tradizione è sacro per me, vado contro le logiche del marketing.

Panchina? Mi sono sempre sentito partecipe, anche quando non sedevo in panchina. A Firenze per me è sempre delicata, mi viene in mente solo uno scudetto perso che mi fa molto male. Prima o poi tornerò a vincere in questo stadio, e tornerò a vivere le vecchie emozioni positive che mi legano a Firenze.

Infortuni? Danilo recuperabile, Pjanic salta una partita e Douglas qualcuna in più, ma aspettiamo domani.”