Una cena speciale. Marino Bartoletti, storico giornalista, ha invitato a casa sua Francesco Guccini e Maurizio Sarri per condividere una serata in compagnia. Il nuovo allenatore della Lazio desiderava da tempo incontrare Guccini, un piccolo sogno realizzato grazie all'aiuto di Bartoletti e testimoniato con una foto pubblicata su Facebook. Secondo il giornalista, però, era il cantautore quello più curioso tra i due, chiedendo di Ronaldo e di chi sarà la favorita per vincere il prossimo scudetto. Una chiacchierata con tanti temi, dal calcio alla musica passando per il vino, le storie e la vita. "L'orso del Valdarno non voleva andare più via​. Poi si è ricordato che fra un paio di settimane comincia il ritiro. Lo confesso: mi invidio un po’!", conclude così Bartoletti la didascalia del fantastico scatto che racchiude la serata. E chissà, magari ce ne saranno altre.