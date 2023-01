“Una partita incredibile, le spiegazioni sono difficili da trovare”. È un Maurizio Sarri amareggiato quello che si presenta davanti alle telecamere nel post Lecce-Lazio, match perso per 2-1 dai biancocelesti in rimonta. “Abbiamo fatto una mezz’ora di alto livello con 4 palle gol senza concedere nulla. Nella ripresa poi abbiamo perso diversi palloni dando il là al Lecce”.



CONTA LA TESTA - L’ex tecnico di Juventus e Pescara tra le altre, è tornato pure sul cambio di Milinkovic-Savic nella ripresa poco dopo l’ora di gioco: “Si è fatta confusione, stavo guardando gli schemi su palla inattiva e mi sono perso l’uscita – ha aggiunto a Lazio Style -. C’è stata confusione nella comunicazione, siamo andati in confusione pure noi in panchina come la squadra. C’è un problema mentale: quest’anno in molte occasioni lo abbiamo limitato, oggi è riemerso. Il Mondiale? Una bestemmia, è stata una grande rottura. Io sono un fautore del Boxing Day, dovremmo giocare il 26, l’1 e il 6 gennaio”.