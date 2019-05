¿Qué le fue a decir Lichtsteiner a Sarri en la #UEFAEuropaLeagueFinal?pic.twitter.com/rcR26M2ajE — Mario Gago Huerta (@gago_mario) May 30, 2019

sarà il nuovo allenatore della? Tutti gli indizi portano proprio all'allenatore che ieri sera ha conquistato l'Europa League con il suoe sebbene ancora l'accordo sia lontano dall'essere definito aumenta la pressione sul club bianconero per la definizione di quello che sarà il post-Massimiliano Allegri.Nel corso della giornata di ieri a Baku il presidente dellaprima ha incrociato l'allenatore ex-Napoli, poi in ruolo di ambasciatore Uefa ha incontrato anche il presidente dei Blues,. Infine sul posto si è presentato anche, agente e intermediario di Sarri. L'allenatore da parte sua nel post partita ha fatto capire apertamente che gradirebbe l'approdo alla Juventus, ma c'è un altro dettaglio, sfuggito ai più che sta facendo il giro del web.Come riportato da OndaCero a fine partita l'ex terzino della Juventus e oggi all'Arsenal, Stephan Lichtsteiner, è andato incontro a Sarri nell'immediato post-gara.Un ulteriore indizio? Il video sta facendo il giro del web, ma per avere una certezza si dovrà aspettare l'incontro già programmato, fra Sarri e il Chelsea.