La Juve e Maurizio Sarri: un'operazione tanto avanzata da contemplare già anche parte dello staff. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, in attesa dell’ufficialità, l’allenatore sta già lavorando sullo staff che lo seguirà alla Continassa. Il preparatore atletico Paolo Bertelli, già in bianconero dal 2011 al 2014, agli ordini di Antonio Conte, è il primo nome, seguito per il ruolo di vice da Giovanni Martusciello, secondo di Sarri all’Empoli ma nell’ultima stagione all’Inter con Spaletti, o da Luca Gotti, suo fidato collaboratore al Chelsea. Poi? Probabilmente Andrea Barzagli, che ha chiuso la sua carriera in campo, ma che dovrebbe restare in bianconero.