ko a Cagliari nel penultimo turno di campionato, il tecnico bianconerocommenta la sconfitta a Dazn: "40 gol subiti? Il dato può preoccuparci, la partita di stasera no. Vieni da un campionato vinto 68 ore fa, chiaro che a livello di determinazione è una partita atipica e va presa per quello che è. Poi se si parla di altri momenti è chiaro che dobbiamo diventare una squadra più solida.Soddisfatto degli ultimi 25 metri e del palleggio? Il palleggio come mentalità ci sta venendo bene, non ci viene bene come velocità. Palleggiare a basso ritmo, mi riferisco al pallone e non alle gambe, è sempre facilitante per le difese avversarie. Il modo poi per trovare la situazione l'abbiamo sempre trovato. Poi è anche vero che per fare circolare la palla più velocemente ci serve un pizzico di brillantezza fisica in più, che in questo momento non abbiamo.Posizioni diverse per Ronaldo e Higuain? Cristiano non è codificabile a livello di movimenti, è istintivo e questa è la sua forza. E' l'altro attaccante che deve adattarsi ai suoi movimenti. A tratti l'abbiamo fatto bene, non abbiamo trovato la porta perché oggi mancava quel pizzico di cattiveria che porta a sfruttare il tiro come hanno fatto gli avversari. Non eravamo al top come era normale che fosse stasera.Ronaldo 'leva' giocate facili perché compagni lo cercano troppo? Sì, però penso sia inevitabile. E' un condizionamento psicologico che viene fuori inevitabilmente, il giocatore più rappresentativo, forte, che risolve le situazioni, viene cercato con insistenza anche eccessiva.CR7 arrabbiato per raggiungere il record? Parlandoci ieri era molto motivato e voleva giocare perché si sentiva bene e quindi è una scelta presa assieme. Si rende benissimo conto del suo fisico, si sentiva bene e voglioso di giocare.Dubbi a centrocampo per Lione? Oggi abbiamo lasciato a casa nove infortunati, in questo momento ho un po' di dubbi. Facciamoci venire i dubbi quando saranno tutti recuperati".