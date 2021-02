Maurizio Sarri ha preso la sua decisione. Dopo l'idea di Aurelio De Laurentiis di riportarlo a Napoli, nel giro delle ultime 48 ore l'allenatore è stato contattato anche dal Marsiglia alla ricerca di un nuovo allenatore al posto di André Villas-Boas, dimissionario dopo le vicende del club in una situazione pesante con la tifoseria e soprattutto dopo un mercato che non ha avallato, con l'acquisto dell'ex Genoa Ntcham su tutti.





LA RISPOSTA - Dopo l'insistente corte dell'OM, Sarri ha preferito rifiutare definitivamente la proposta pur apprezzando la stima dei dirigenti francesi. Il motivo? Maurizio non ama subentrare a stagione in corso per i suoi metodi, in più spera in altre chiamate per programmare la stagione 2021/2022. Anzi, lo stesso Sarri ha fatto capire alla Juventus che la sua intenzione è di rimanere fermo fino a fine stagione per predisporre al meglio il lavoro dell'annata che verrà. Dunque, lo stipendio bianconero a Maurizio rimarrà intatto. Almeno per ora; perché non sarà l'OM a fargli cambiare idea.