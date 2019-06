Marina Granovskaia, plenipotenziaria al Chelsea, spiega i motivi dell'addio di Maurizio Sarri, nuovo allenatore della Juventus: "Nei dialoghi che abbiamo avuto dopo la finale di Europa League, Maurizio ha espresso chiaramente quanto fortemente desiderasse tornare in patria, spiegando che le ragioni per tornare a lavorare in Italia fossero significative. Riteneva importante stare vicino alla famiglia e per il bene dei suoi anziani genitori sentiva il bisogno di tornare vicino a loro. Maurizio lascia il Chelsea con i nostri ringraziamenti per il lavoro che lui e il suo staff hanno fatto durante la stagione sulla nostra panchina e per aver vinto l'Europa League, guidandoci a un'altra finale di coppa e a un terzo posto in Premier League. Vogliamo congratularci con lui per un ruolo così importante in Serie A e gli auguriamo il meglio per il futuro"