Il matrimonio fra Maurizio Sarri e la Lazio si farà, ma probabilmente la firma non arriverà nella serata di oggi. L'allenatore toscano si è mosso nel tardo pomeriggio dalla sua Toscana alla volta di Roma dove ad attenderlo c'è il presidente Claudio Lotito per la firma sui contratti.



COSA MANCA - Proprio i contratti e gli ultimi dettagli sono ciò che potrebbe far slittare la firma da questa sera alla mattinata di domani. Non sono e non saranno contratti semplici da gestire e quindi ci vorrà la massima attenzione da tutte le parti per redigerli e per trovare la quadra su tutti i dettagli inseriti sia dalla Lazio che dall'entourage di Sarri. Per questo, almeno per ora, non sono previsti incontri diretti fra le parti nella serata di oggi.