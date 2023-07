C'è frizione fra Maurizio Sarri e Claudio Lotito per il colpo chiesto dall'allenatore per il proprio centrocampo. Come play l'allenatore vorrebbe Samuele Ricci del Torino e non vuole prendere in considerazione altri nomi. Lotito invece sta trattando con il PSG per prendere Paredes praticamente gratis anche se il club parigino vuole 6/7 milioni di indennizzo.