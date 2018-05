Secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un rinnovo da 4 milioni di euro all'anno: 3 + 1 di bonus in caso di qualificazione in Champions League a Maurizio Sarri, con un contratto fino al 2021, senza clausola rescissoria. Ma soprattutto con un programma stabilito per la valorizzazione dei giovani. Infatti il patron ha chiesto una utilizzazione complessiva della rosa e non parziale, come ribaditogli negli ultimi anni. I soldi spesi nel mercato per giovani quali Rog, Diawara, Ounas ecc devono avere una effettiva concretizzazione in campo. Una settimana per riflettere, Sarri comunicherà la decisione dopo il Crotone.