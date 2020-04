Maurizio Sarri tra presente e futuro, che per lui significano ancora Juventus. Anche se fino a un mese fa o poco più, la conferma in vista della prossima stagione sembrava tutto fuorché sicura al di là del contratto in scadenza solo il 30 giugno 2022. Secondo il Corriere dello Sport, la decisione della Fifa di andare avanti ad oltranza, indipendentemente da quando si tornerà in campo, andrebbe in soccorso dello stesso Sarri che a questo punto vede avvicinarsi la conferma per forza ancor più che per scelta.