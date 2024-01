Sarri non parla dopo Lazio-Napoli: la motivazione

Al termine di Lazio-Napoli 0-0, niente interviste e conferenza per Maurizio Sarri, che dopo il match ha lasciato l'Olimpico a causa di un lutto familiare.



Al posto di Sarri parla Giovanni Martusciello, vice allenatore della Lazio, parla ai microfoni di Dazn dopo lo 0-0 con il Napoli: "Nel primo tempo siamo entrati più contratti, davanti avevamo una signora squadra con un grande palleggio, dovevamo pensare a come evitare di subire imbucate. Nella ripresa, anche grazie al coraggio, lo abbiamo superato avanzando di una decina di metri. Non siamo riusciti a far gol, ma siamo contenti, anche se c'è un po' di delusione perché volevamo vincere. Lo spirito però è stato giusto. Nel primo tempo eravamo equilibrati, a livello individuale e di collettivo siamo contenti, ma c'è mancato un po' di cattiveria".



SU ISAKSEN: "Può crescere tantissimo. Si trova in un contesto differente, dove c'è tanta attenzione all'aspetto tattico. Ha superato la fase del pensiero e sta mostrando le caratteristiche per cui lo abbiamo preso. Ha alti e bassi essenso giovane, ma stiamo aspettando che sbocci definitivamente".