Sì, la Juve l'avrebbe persa anche con Dybala, per quanto inutili siano certi discorsi tra 'se', 'ma', 'però' e 'chissà'. Milano è stato un vortice rossonero e i ragazzi di Sarri si sono lasciati travolgere, inermi e senza più la forza di combattere contro un tifone importante, ma non così devastante come le cronache hanno fatto apparire.