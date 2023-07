Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha concesso un'intervista a Sportitalia, nella quale ha rivelato anche alcune proposte che avrebbero potuto portarlo lontano da Roma: "Qualche offerta dall'Arabia Saudita l'ho ricevuta, per il momento sto bene alla Lazio. Se poi fra un paio d'anni non sto più bene alla Lazio o mi finisce il contratto, qualcosa posso prenderlo in considerazione".



KOULIBALY - Sarri ha poi commentato la decisione di Kalidou Koulibaly, suo giocatore ai tempi del Napoli, di lasciare il Chelsea per accettare la ricca offerta la ricca offerta dell'Al-Hilal: "Ho letto che prende 90 milioni per tre anni, è un qualcosa che deve prendere in considerazione. Sistema la famiglia per generazioni".