Iniziano a sorgere i primi dubbi su Maurizio Sarri in casa Lazio. A scriverlo oggi è Il Messaggero. Il tecnico è finito sotto processo dopo il tracollo in Coppa Italia: oltre a non aver dato continuità a quanto di buono visto a Firenze, si è nuovamente incappati nella difficoltà di reggere le gare ravvicinate. E la società si interroga sulle scelte del mister, con il mecato deficitario e i tanti impegni che rischiano di diventare alibi per i calciatori.