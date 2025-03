Sarri: "Panchina d'oro? Ho votato Thiago Motta. Col Bologna faceva il calcio più bello, ma la gente dimentica in fretta"

L'anno scorso la sua avventura sulla panchina della Lazio si è bruscamente interrotta dopo gli screzi avuti con il presidente Claudio Lotito, e attualmenteè ancora in attesa di trovare una nuova squadra e una nuova avventura. L'allenatore toscano è però stato chiamato a votare per la Panchina d'Oro 2023/24, vinta per distacco da Simone Inzaghi che però non ha ottenuto il suo voto.Intervistato da Sky a margine dell'evento, infatti,, esonerato ieri dalla Juventus che però nella scorsa stagione è riuscito nell'impresa di portare il Bologna in Champions League facendo un calcio che ha stupito tutti, anche la stessa società bianconera che la scorsa estate ha fatto carte false per acquistarlo.

e in questi nove mesi sono successe cose che portano a votare in maniera diversa.Io l’ho votato perché lo scorso anno ilha fatto il calcio più bello, poi passano tanti mesi e la gente si dimentica facilmente. Tudor? È sempre difficile farsi un’idea dall’esterno, ci sono dinamiche interne che non riusciamo a vedere e comprendere. Quando i risultati fanno fatica a arrivare, certe dinamiche possono influire sulle scelte".