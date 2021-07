Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato a Sportitalia: "In questi 332 giorni senza parlare sono stato con la famiglia, ho letto tantissimo, ho visto tante partite. E ho visto tante corse ciclistiche, una delle cose che mi piace di più. Io vengo da una famiglia di ciclisti, è una passione di famiglia. E' stato un anno molto particolare, non mi è pesato tanto stare fuori."LNel calcio la vittoria non è scontata, a volte ti impegni tanto e non riesci a vincere. Il calcio di quest'anno, con gli stadi vuoi, non mi entusiasmava. Non è stato un anno pesante, non mi è pesato stare fuori, ora che sono tornati i tifosi la voglia ha ripreso il sopravvento"."Non ho preso in considerazione il ritorno al Napoli perché non avevo la certezza di essere utile in corsa. E non c'erano i presupposti.C'era solo un interesse. A tutte le società che mi hanno cercato ho detto la stessa cosa: "In corsa no, ma se mi volete in estate ci sono"."La gestione di Ronaldo non è semplice, da tutti i punti di vista.Ronaldo però a fine anno i numeri li porta. Ma in questi anni sento parlare tanto di giocatori e poco di squadre".E' un giocatore raffinato per questo non lo capiscono tutti. Fa sembrare tutto facile, è la sua grandezza. Quando sono andato al Chelsea, siamo riusciti a strapparlo al Manchester City. All'inizio facevano fatica a capirlo, i tifosi, i giornalisti, ora vedo che è apprezzato, ha fatto anche il capitano del Chelsea".Ha vissuto un anno strano, ha avuto tanti infortuni, ma un giocatore della sua qualità è facile da recuperare. Per la Juve è arrivato il momento di decidere: o ci punta o lo cede. Mi ha detto che un giorno gli piacerebbe lavorare ancora con me? Sì, me l'ha detto"."Ha fatto bene ad andare allo Shakhtar, gli dà un palcoscenico internazionale. Peccato non vederlo in Italia, peccato che nessun club ci abbia puntato. Il nuovo Sarri è lui, mi piace anche Italiano"."Ci sono state delle discussioni, ma nessuno scontro fisico. A fine stagione non mi è piaciuto il fatto che la squadra abbia staccato la spina dopo aver vinto lo scudetto"."Io contro di lui? E' roba giornalistica. E' Roma contro Lazio, io non potrò segnare e lui non potrà salvare un gol. Io sono sempre della mia idea, dobbiamo tornare a divertirci. Se un allenatore si diverte lo trasmette ai giocatori"."Mi sono divertito più al Chelsea alla Juve? Al Napoli. E negli ultimi mesi al Chelsea"."Ho visto giocatori piangere in corridoio. E' come se fosse finito un sogno per degli episodi dubbi"."E' stata anche una 'botta di culo'. In una partita a Bergamo siamo rimasti in dieci, loro attaccavano, noi abbiamo tolto Higuain e abbiamo messo Mertens. Mertens in 15 minuti ha fatto il diavolo a quattro. Così dopo l'infortunio di Milik siamo tornati a quel tentativo. Abbiamo discusso con Dries nello spogliatoio. Mi ha chiesto? "Secondo te mister lo posso fare?". E io: "Per me fai 18-20 gol". Ne ha fatti 28"."Non ho mai parlato direttamente, secondo i miei agenti sono stato vicino"."L'avrei tenuto? Dipende dalle esigenze della società. Se per risparmiare devi tagliare cinque giocatori che guadagnano come uno meglio perdere un giocatore. Con Ronaldo va fatta una squadra per Ronaldo"."Come si fa a passare da 3-5-2 a 4-3-3? Cambiando qualche giocatore. Non ci esterni alti, qualcosa bisogna cambiare. Io non sono integralista, ho giocato 4-2-3-1 e poi 4-3-1-2. Ho fatto moduli diversi,L'idea di fondo ora è il 4-3-3, vediamo cosa porta il mercato. Lazzari? Ha grande gamba, credo che possa adattarsi a tutto".L'eccezione è diventata una regola, c'è il rischio di bruciare o frenare la carriera di ragazzi che possono diventare molto grandi con un po' di esperienza"."Quanto tempo allenerò ancora? Non lo so. Ora ho bisogno di qualcosa di gratificante, non mi interessa solo la classifica"."Quando ero alla Juve, a metà di ottobre ho fatto una riunione con il mio staff, gli ho detto di fare una scelta: