Sarri precisa: "Fiorentina e Milan, travisate le mie parole senza sensibilità"

Maurizio, ex tecnico della Lazio, ha voluto affidare a Sportitalia alcune precisazioni a proposito dell' intervista rilasciata a Sky venerdì, in cui ha menzionato Fiorentina e Milan come squadre che riteneva adatte.“Mi hanno chiesto se fossi deluso dal mercato e ho detto per correttezza che non mi sembrava il caso di fare nomi. Questa era la prima domanda e non mi sarei permesso di invadere il campo altrui. In una seconda e successiva domanda, molto tecnica e non legata al mio futuro, hanno insistito e mi hanno chiesto degli organici di. Evidentemente chi ha giudicato non ha avuto la sensibilità di guardare l’intervista e i momenti diversi della stessa. Oltretutto ho aggiunto che avrei fatto una riflessione generale su quanto accaduto, punto. Che poi abbiano voluto strumentalizzare scrivendo e dicendo che metterei pressione a Palladino, mi sembra una cosa pretestuosa e ridicola: evidentemente c’è gente a caccia di pubblicità in assenza di altri argomenti.. È stata raccontata una versione dei fatti assolutamente falsa, quella vera la tengo per me in nome dell’assoluto rispetto che ho nei riguardi di una persona che oggi, purtroppo, non è più in vita”.