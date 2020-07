Lo scudetto non è ancora arrivato ma Sarri sta già iniziando a togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Nel corso della conferenza stampa di oggi sono finiti nel mirino del tecnico (ancora) i giornalisti. "Critiche?, ho i dati per saperne di più di chi esprime un'opinione che ritengo legittima ma mi interessa fino a un certo punto". Non è la prima volta che l'allenatore della Juve se la prende con la critica, forse è la prima volta, da quando è a Torino che lo fa in maniera così diretta.