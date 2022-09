Sarri patteggia 4000 euro di multa per le frasi contro gli arbitri dopo Lazio - Napoli. Stessa ammenda anche per il club biancoceleste. A riportare la notizia è Repubblica. La FIGC aveva aperto un fascicolo contro l'allenatore biancoceleste che aveva lanciato un'invettiva ai microfoni TV contro l'arbitro Sozza e contro tutti la categoria dei direttori di gara italiani. Con questa sanzione società e tecnico non andranno a giudizio, chiudendo la vicenda ed evitando possibili squalifiche.