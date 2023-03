E ancora una volta, un bel biglietto di ringraziamenti a. Firmato, Maurizio Sarri.come il numero di cartellini gialli che Massa gli ha sventolato in faccia. In 10 contro 11, la Roma ha resistito 35 minuti, l’ultimo quarto d’ora del primo tempo e i primi 20' del secondo quando Zaccagni, con un colpo da biliardo, ha centrato l’angolino e ha portato alla Lazio il secondo successo nel derby di questo campionato.Non fosse arrivata l’espulsione di Ibanez, forse questo derby non si sarebbe mai acceso.. Scontri, mezze risse fra le panchine, altri quattro espulsi (due collaboratori tecnici, uno per panchina e a fine partita anche Marusic e Cristante) prima dell’intervallo e dopo il fischio finale. Massa ha dovuto sudare per tenerli a freno e non sempre c’è riuscito. Ibanez è stato ammonito la prima volta dopo solo 8', al primo intervento falloso su Felipe Anderson. Il secondo giallo al 32', quando ha interrotto fallosamente la ripartenza di Milinkovic., soprattutto per un giocatore che proprio in questo derbyNon un pivello. Nella prima mezz’ora, la partita era morbida, grigia, senza spunti. Guidava la Lazio col suo possesso palla, ma lento e prevedibile, così la Roma poteva difendersi senza andare mai in affanno. Il problema dei giallorossi stava nella, davvero troppo distante dal resto della squadra. In ogni caso, derby moscio fino all’espulsione. Da quel momento, la Lazio ha intensificato il possesso palla, ha cercato di allargare la difesa romanista dove Foti, il vice dello squalificato...), aveva arretrato Cristante come terzo difensore di sinistra, il posto di Ibanez.. Può bastare questo dato per far capire quanta era scarsa la produzione offensiva delle due squadre: il primo calcio d’angolo del derby è arrivato, a favore della Roma, nei minuti di recupero del primo tempo.A inizio ripresa è entratoal posto di Dybala, mai visto in partita. Difesa a 5, più tre centrocampisti, più Belotti a dare battaglia da solo. La Lazio ha preso il controllo del gioco e la Roma si è tirata tutta dietro.o che, di fronte a una difesa così densa e massiccia, ha tentato per tre volte di fila la conclusione da fuori area e in un’occasione Rui Patricio è stato fenomenale, non quanto però sul tocco da due passi di Felipe Anderson. E’ stato proprio Luis Alberto a dare il via, col suo modo, un modo geniale, all’azione del gol laziale, azione arricchita da un. Nessun giocatore italiano ha segnato più di Zaccagni in campionato, 9 gol come il suo compagno Immobile.Mourinho dalla sua stanza segreta ha ordinato subito i cambi, Abraham per Belotti e Matic per Wijnaldum, spento fin dall’inizio. E in un attimo la Roma ha pareggiato. O meglio,Ora la Lazio aveva spazio per il contropiede e Llorente ha salvato la sua porta sull’assist di Luis Alberto per Pedro. La Roma non aveva tempo da perdere, è entrato El Shaarawy per Llorente, difesa a 4 con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra, 4-3-2, ma era stremata. E’ uscito Zaccagni per Cancellieri, dall’altra parte è entrato anche Solbakken per Pellegrini, ma Luis Alberto stava congelando la manovra e la Roma non poteva fare altro., così a fine partita si sono affrontati Luca Pellegrini, ex romanista, e Cristante da una parte, Marusic e Mancini dall’altra. Ancora due cartellini rossi, per Marusic e Cristante.Per la Lazio è un passo di quelli che pesano verso un posto in Champions League,anche se dal quarto posto del Milan è staccata di un solo punto. Certo che in campionato laha un altro spirito e ora che avrà (suo malgrado) la possibilità di giocare solo in campionato,, forse la più seria. Era dal 2011-12 (Reja in panchina) che non vinceva due derby nello stesso campionato ed era dal 2006-07 che non li chiudeva tutt’e due senza prendere gol. Sull’altro versante,. Contro la Lazio, la Roma ha avuto il 31 per cento di possesso palla, dal 2004-05 è il dato più basso in un derby della Capitale. Su tutto questo Mourinho dovrà riflettere.