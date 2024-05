Sarri riparte dalla Grecia? Offerta dal Panathinaikos

Getty Images

Laè il passato,è pronto a ripartire e spunta una nuova possibilità: la, arriva l'offerta delSalutati i biancocelesti, il tecnico 65enne è alla ricerca di una nuova panchina e dopo i vari rumors in Serie A (per il dopo Thiago Motta eper il dopo Stefano Pioli ad esempio) si è aperta un'altra strada che porta all'estero.- Secondo quanto riferito da Sky Sport,, l'ex allenatore della Lazio deve ora dare il suo responso al club greco.

- Saranno giorni di riflessione per Sarri che, prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro, attende di avere tutte le proposte sul tavolo per valutarle. Ad ogni modo, difficilmente il tecnico ex Juventus e Napoli resterà fermo nella prossima stagione.- Nei giorni scorsi, Sarri aveva concesso un'intervista ad Alfredo Pedullà e ammesso di aver avuto contatti con diversi club stranieri: "A livello diretto ho avuto contatti diretti solo con società straniere. Mi sto prendendo un po’ di tempo, è abbastanza normale. Se mi cerca un club straniero, devo mettermi lì e guardare dieci partite almeno. Ma non è sufficiente".

"E’ inutile farsi un pensiero generale, devo considerare il contesto. Occorrono 7-8 giorni per fare queste valutazioni. Valutazioni che richiedo a me stesso e al mio staff. Devono mandarmi una relazione indipendente da quello che penso io. L’Italia è sempre l’Italia: nella vita della persona ci sono priorità che vanno oltre il calcio; in questo momento ho responsabilità personali, vediamo".- Il Panathinaikos non ha vissuto una stagione 2023/24 esaltante, chiudendo quinto in campionato con 72 punti in 36 partite e vedendo gli storici rivali dell'Olympiacos vincere la Conference League contro la Fiorentina.

Nella rosa greca è già presente un italiano, il portiere Alberto Brignoli.