Due vittorie e due pareggi a testa hanno caratterizzato fin qui il campionato di Lazio e Napoli, che dopo due giornate hanno entrambe otto punti e sono distanti due lunghezze dalla vetta. E' quindi uno scontro dal pronostico incerto quello che vede Maurizio Sarri affrontare la squadra che lo ha lanciato ai piani alti del calcio italiano, e Luciano Spalletti tornare nello stadio che è stato casa sua per tanto tempo, seppur sulla sponda giallorossa del Tevere. I partenopei, reduci da due pari consecutivi, sono però favoriti per i tre punti secondo i betting analyst di 888sport.it, che vedono avanti il «2» a 2,35, contro l'«1» a 2,90. Più alta, invece, la quota del pari, fissata a 3,70. L'Over prevale a 1,67, mentre un esito con meno di tre reti si gioca a 2,20. Avanti anche il Goal, proposto a 1,54 contro il No Goal a 2,40. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 in quota a 7, seguito dall'1-2 a 9, mentre a lo 0-1 è offerto a 10 così come la vittoria della Lazio per 2-1.