"Sta venendo fuori". Lo dice Maurizio Sarri quando parla di Adrien Rabiot dopo Samp-Juve: "Deve crescere ancora e vi dico che nella seconda parte del campionato ci sarà un giocatore che sarà una grande sorpresa: proprio Rabiot. È stato assente per un periodo piuttosto lungo, in queste tre partite consecutive è andato in crescendo quindi vuol dire che ancora non ha espresso tutto. È in crescita sia dal punto di vista del rendimento in campo, sia dell’integrazione fuori dal campo. Penso che abbia ancora tanto da esprimere e credo che il potenziale sia superiore a quello che ha mostrato finora. Anche se alla fine ha fatto bene".