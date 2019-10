L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri ha commentato prima a Canale 5 e poi a Sky Sport la vittoria per 3-0 ottenuta contro il Bayer Leverkusen.



BERNARDESCHI - "Bernardeschi mi era piaciuto negli ultimi allenamenti, ho deciso di metterlo perché loro lasciano spazi e poi volevo far riposare un po' Ramsey"-



MIGLIOR JUVE - "Se è la miglior Juve di quest'anno? Alcune fasi della partita con il Napoli sono state più qualitative. Il Bayer ha fatto un buon possesso palla che ci ha tolto energie nel primo tempo, nella ripresa sono calati e siamo venuti bene fuori".



TRIDENTE - "Il tridente Ronaldo, Higuain, Dybala? Se siamo al bar può essere un buon argomento, ma se sono in panchina no. Poi se la squadra in futuro dimostrerà un grandissimo equilibrio può essere un'opzione che si può provare, altrimenti mi sembra un po' prematuro".



L'INTER - "​Se inizierò a guardare l’Inter stasera o domani? Studiamo domani e vediamo tutte le ultime partite, da domani iniziamo a studiare l’Inter”.