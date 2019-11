L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha commentato a Sky Sport la vittoria ottenuta per 1-0 contro il Milan soffermandosi in particolare sul caso Ronaldo.



RONALDO - "Non è un problema, anzi. Bisogna ringraziarlo, con condizioni fisiche non ottimali ha accettato di giocare. Io ho deciso di sostituirlo perché mi sembrava che non stesse benissimo".



RISULTATI DI MISURA - "Abbiamo sofferto e siamo stati disposti a soffrire, anche se i tiri del Milan sono stati tutti da fuori area. Lo spirito è stato quello giusto perché il Milan ha qualità di palleggio non indifferenti. La voglia di vincere e sacrificarsi è importante".



HIGUAIN - "Sta diventando un giocatore per noi fondamentale, diventa importante per come sa dialogare coi compagni".



ANCORA RONALDO - "Ronaldo non è lo stesso giocatore? Non credo sia un problema di età. Ha avuto un problema al ginocchio un mese fa e da allora ha dolori quando si allena e ha difficoltà quando calcia. Se gli parlerò perché ha lasciato lo stadio prima? Penso che ci vuole tolleranza quando togli chi vuole dare tutto. Capisco l'incazzatura, ci possono essere i cinque minuti di arrabbiatura, sarei preoccupato del contrario".