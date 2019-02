Gary Neville, opinionista per Sky Sports, ha espresso il suo parere sul futuro dell'allenatore del Chelsea Maurizio Sarri: "Non credo che il Chelsea licenzierà Sarri prima della fine di questa stagione, ma le avvisaglie maturate sin qui mi fanno pensare che non potrebbe essere sorprendente vederlo andare via in estate. Non lo dico perché voglio che vada via. Anzi, credo che stia facendo un buon lavoro lì. Ma Sarri ha dato uno sguardo ai giocatori e ha visto che non stanno facendo quel che lui gli chiede. Probabilmente non lo faranno mai".