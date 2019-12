Fuochi d'artificio, penne che scorrono velocissime, immagini apparentemente distanti che si uniscono in poco meno di venti minuti.Inaugura la sagra dei titoli e non si concede ai classici schermi di una presunta crisi. Anzi, aumenta la posta in gioco con quattro immagini d'incredibile umanità: dalla rabbia agli scherzi con Pjanic, quindi la frecciatina ad Allegri e quel bonario gesto di 'toccarsi'. Perché vuoi o non vuoi, la scaramanzia gli è sempre troppo cara.