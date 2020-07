Ad oggi è ancora del Pipita il record assoluto di gol in un singolo campionato, 36 in 35 partite col Napoli, nel 2015/16. Sembra passata una vita, sono (solo) quattro anni.Se ne è accorto anche Sarri: lo ha chiamato al Chelsea, lo ha tenuto quando se lo è ritrovato alla Juve. Ma poi, in questa annata, gli ha spesso preferito Dybala.C’è stato il coronavirus, la fuga in Argentina, il rientro stiracchiato, scocciato. Poi piccoli acciacchi, che ne hanno ulteriormente compromesso il rendimento.“Higuain ieri si è allenato a parte e oggi proviamo a rimetterlo in gruppo”, ha spiegato oggi il tecnico in conferenza stampa. Ci siamo dunque, che sia la Sampdoria o la prossima gara, con il Cagliari, poco cambia.Nell’attacco dei bianconeri nessuno ha le caratteristiche di Gonzalo.Higuain ha già deciso una delle partite chiave della stagione, il primo scontro diretto con l’Inter di Conte, in quel momento lanciatissima.Sì, perché il futuro in bianconero di Gonzalo sembra segnato., ma non è facile trovare pretendenti che possano pagare l’oneroso ingaggio, attualmente 7,5 milioni netti a stagione. River Plate o MLS, questo è lo scoglio maggiore. L’alternativa? Restare alla Juve fino alla scadenza del contratto.