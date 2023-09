Arriva la prima vittoria dell'anno per la Lazio. L'impresa dei biancocelesti, capaci di battere i campioni d'Italia che avevano vinto le prime due, fa felice, tecnico della formazione capitolina, che, a DAZN, esalta i suoi: "Abbiamo fatto un primo tempo di sofferenza, ma non passivi.Nei 5 minuti di recupero è normale soffrire, mi dispiace per i gol annullati: il primo sembrava buonissimo mentre del secondo si può discutere tutta la notte"."Il secondo tempo certifica che la condizione è buona. Abbiamo attraversato sofferenza senza disunirci. Con la testa l'abbiamo portata in fondo. Oggi avevamo una bella mentalità, le prime due meno perché il 3-1 annullato due volte poteva avere ripercussioni invece siamo stati solidi"."Alla fine tutto dipende dall'attenzione, dall'applicazione, dallo spirito di sacrificio. E' frutto della mentalità con cui entri in campo""Io me lo ricordo come un giocatore di intensità, che ci può dare equilibrio perché in fase difensiva ha buone qualità e per noi potrebbe essere estremamente utile. L'ho inserito perché mi sembra attento e vispo nel comprendere velocemente quello di cui avevamo bisogno"."Come tutti ha sofferto i primi 15 minuti, poi ha fatto bene. Sto cercando di farlo crescere gradualmente non portandolo al limite. Per la Nazionale non lo avremo a disposizione, ma sono contento""Io spero sia quella di stasera, poi sarà il tempo a dircelo. Sappiamo di essere vulnerabili da questo punto di vista".