Sarri sul futuro: "Sto seguendo cinque/sei campionati europei, cerco l'emozione", dove può andare a giugno

. Dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Lazio, terminata a marzo 2024 con le dimissioni dell’allenatore, adesso. Intervistato da Sky Sport a margine della cerimonia di premiazione della 'Panchina d'oro' a Coverciano, Sarri ha risposto anche ad alcune domande sul futuro.– Sarri ha voluto sottolineare che sta osservando diversi campionati europei: "Se in Italia c’è una tendenza a un ritorno a una fase difensiva e uomo contro uomo, qui da noi passa come calcio europeo.e questa tendenza non la vedo così spiccata.. Squadre così ci possono dare qualche spunto, vale la pena vederle perché hanno una qualità medio/alta e sono più particolari".

– Questa, invece, la risposta alla domanda sulla possibile prossima tappa del tecnico napoletano: "".– Le dichiarazioni del tecnico ex Lazio non forniscono grandi novità su una squadra in particolare, anche se aprono a un ritorno sempre più vicino in panchina.Restando in Italia, c’è da tenere in considerazione il, che già la scorsa estate aveva sondato il terreno per l'allenatore ex Lazio eche è, che a giugno potrebbe salutare. In casa nerazzurra, quindi, il nome di Sarri è più che una suggestione. Resta viva anche la pista, che come sottolineato da un amico stretto del tecnico napoletano è uno dei suoi sogni . Decisamente più indietro nelle gerarchie, invece, le panchine di(che a fine stagione dovrà cercare il sostituto di Claudio Ranieri) e(piazza che ha già ospitato Sarri in passato e che dovrà decidere il da farsi con il neo allenatore Tudor, tutt’altro che certo di conferma anche per i prossimi anni).per l'ex allenatore della Lazio, dopo la parentesi con il Chelsea nella stagione 2018/2019.