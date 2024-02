Sarri: 'Togliermi un sassolino dalle scarpe? No, ho una bella faccia di c...'

Maurizio Sarri si è mostrato sorridente in conferenza stampa dopo la vittoria della sua Lazio per 1-0 ottenuta all'Olimpico contro il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un risultato che certifica il momento positivo della società biancoceleste e che segna la rinascita del progetto sportivo legato all'allenatore.



E a domanda diretta, sulla necessità di togliersi qualche sassolino dalle scarpe in un momento così positivo, Sarri ha risposto come sempre a modo suo, generando un momento social particolare e divertente: "Non leggo niente, non me ne frega niente. Ho una bella faccia di ca....". Ecco il video della risposta.