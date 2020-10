Maurizio Sarri vuole tornare ad allenare e si sta liberando dal contratto con la Juventus”. Lo dice Aurelio Virgili, amico del tecnico, che ha parlato a Tuttosport. “Penso e spero di rivederlo in panchina prima di Natale – ha aggiunto -. Con la Juventus, nonostante quello che si dica, non ha litigato. E lo dimostra il fatto che stia parlando con il club per risolvere il contratto. Stanno cercando un accordo che soddisfi tutti e che consenta a Maurizio di sentirsi libero di allenare e alla Juventus di risparmiare”. Le indiscrezioni attorno al tecnico toscano sono molte: la Fiorentina, squadra a cui la sua famiglia è molto legata, ma soprattutto la Roma. Fonseca è sotto esame e con il cambio di proprietà deve conquistarsi la posizione. Il profilo di Sarri sarebbe molto spendibile, così come pure quello del suo predecessore Massimiliano Allegri.