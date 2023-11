A questo punto, così, la squadra di Sarri ha il destino nei piedi e nella testa dei propri giocatori, perché nelle prossime due partite, in casa contro il Celtic e in trasferta contro gli spagnoli dell'ex Simeone, ha la possibilità di ottenere la qualificazione agli ottavi. E se Immobile e compagni ce la faranno, proprio questa rimarrà, perché ha avuto il merito di segnare al primo e unico tiro in porta e poi quello di sapersi difendere rischiando il minimo indispensabile.- La Lazio, che partiva dal terzo posto, doveva vincere per coltivare speranze di qualificazione, ma i suoi tifosi sono sembrati più interessati al derby di domenica, perchéTroppi passaggi laterali, per non parlare di quelli indietro al portiere, senza la minima profondità, perché gli esterni Lazzari e Hysaj rimangono sulla linea dei due centrali difensivi Patric e Romagnoli, mentre Kamada e Luis Alberto si limitano a mantenere la posizione attorno a Vecino. Inutile, quindi, ripresentare il tridenteImprovvisamente, però, subito dopo una mezz'ora di nulla, Gimenez sfiora il gol con un gran sinistro, deviato in angolo da un ottimo intervento di Provedel. E' l'occasione che sveglia la Lazio, perché all'inizio dei 4' di, inimmaginabile fino a pochi secondi prima.- Colpito, ma non ancora affondato, il Feyenoord incomincia la ripresa con la rabbia di chi si sente beffato, oltre che scavalcato in classifica. Zerrouki al centro è il regista che smarca in continuazione i due velocissimi esterni Stengs e Paixao, bravi ad accentrarsi per alternarsi a Gimenez nelle conclusioni, mai precise però.Come non detto, però, perché il Feyenoord continua a schiacciare la Lazio nella propria metà campo, avvicinandosi sempre più pericolosamente a Provedel. E allora ecco gli ultimi due cambi di Sarri, con Rovella e Pellegrini rispettivamente al posto di Vecino e Hysaj. Tutti utilissimi per difendere il prezioso 1-0 che potrebbe addirittura diventare 2-0 se Castellanos imitasse Immobile, stavolta nel recupero finale, invece di calciare sopra la traversa. Ma