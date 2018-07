Nuovo botta e risposta tra Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Dopo la vittoria per 1-0 sul Perth Glory nella prima amichevole da allenatore dei blues, Sarri ha risposto alla provocazione del suo ex presidente, secondo cui vorrebbe smantellare il Napoli: "Io credo che i giocatori del Chelsea siano molto forti, devo ringraziare quelli del Napoli perché se sono qui è per merito loro. Ma al momento sono felice coi miei giocatori e non voglio più rispondere a De Laurentiis".