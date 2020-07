. Come ha cambiato i tifosi bianconeri che l’avevano accolto da cultore della vittoria attraverso il gioco e orase non per un aspetto: Sarri stenta anche in un campionato che sarebbe dovuto essere chiuso dall’inizio.In attesa, questa sera, del Sassuolo che per difficoltà vale una piccola Atalanta,dai rigori salvarisultato (legittimi, ma casuali) all’atteggiamento speculativo della sua squadra; dal dominio dell’avversario (sabato l’Atalanta è stata superiore in tutto) alla necessità di aggrapparsi ai grandi campioni che la Juve ha e gli avversari no.tra velleitarismo e incompatibilità. Tecnico il primo. Ambientale la seconda.Il velleitarismo risiede sule quindi il tentativo di trapiantarlo non solo è fallito, ma ha provocato addirittura alcune crisi di rigetto, come quella di Pjanic.il fine e mai i mezzi, a meno che non fossero tutti quelli disponibili delle facoltà umane.a tal punto da essersi arreso. Neppure a lui, adesso e in questa società, interessa come vincere, ma riuscirci e basta.Alla Juve hanno vinto. Sarri vuole iscriversi a questa lista, guadagnarsi (forse) un’altra stagione e,, magari vincendo la tanta agognata Champions League che anche quest’anno sembra andata.Il nodo, perciò, è il seguente:Non sarebbe stato più utile, anche economicamente, tenere Allegri e provare a strappare il sì afra un paio di stagioni? E’ chiaro che, dopo tutto quello che ho scritto e detto, sul gioco di. Tuttavia è chiaro che se Sarri vincerà la scudetto (ma non ne sono ancora sicuro perchè questa sera potrebbe perdere come avrebbe meritato con l’Atalanta),Sarà uno scudetto come tanti, magari meritato per la continuità di risultati, ma non impreziosito dal marchio del gioco.visto che, un anno fa, ha conquistato l’Europa League con il Chelsea. Però dire che la Juve non è il club adatto per uno come lui non significa mancargli di rispetto.(ricordate Hazard a Londra), ha bisogno di interpreti funzionali ad un progetto preciso. In questa Juve, invece, tutti portano la palla, tutti la vogliono sui piedi, pochi fanno pressing, nessuno si muove megli spazi.Ma anche con la vittoria in campionato non potrebbe essere contento. Invece di una cosa sono certo: se non lo caccia la Juve, lui - comunque vada - non ha nessuna intenzione di lasciare.