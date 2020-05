Un anno fa di questi tempi in casa Juve era già iniziata la rivoluzione. Alla casella "allenatore" c'era un punto interrogativo:, c'era chi parlava dell'arrivo di Pep Guardiola ma alla fine la società ha scelto, sperando di rivedere quelle idee con le quali ha preso gli applausi di tutti quando era a Napoli. Speravano, appunto. Perché a quasi un anno dal suo arrivo in bianconero il giudizio su Sarri è ancora in stand by. La squadra vince ed è ancora in corsa per tutti gli obiettivi, ma il bel gioco si è visto poco e niente. E i tifosi si dividono tra chi lo vorrebbe ancora in bianconero e altri che punterebbero a un nuovo cambio in panchina.